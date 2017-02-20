هذا ما قاله مدرب الأهلي قبل مباراة بونيودكور الآسيوية !

المواطن ـ محمد سلام

أكد مدرب النادي الأهلي، كرستيان جروس، أن فريقه سيبحث عن الفوز في كافة المباريات المقبلة بجميع المسابقات، معترفاً بأن هناك حالة من الحزن تنتاب اللاعبين عقب الخسارة الأخيرة من النصر في بطولة دوري جميل، مؤكداً في الوقت ذاته أن الأمر لم يصل إلى التحطيم.

تصريحات جروس جاءت خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه أمام بونيودكور الأوزبكي، غداً الثلاثاء في دوري أبطال آسيا، حيث قال: “سنلعب ضد فريق منظم تكتيكياً ولم يتلق أهدافاً كثيرة ولدينا كامل الاحترام للخصم”.

وأكمل المدرب السويسري: “سنلعب على أرضنا ونريد الفوز والسيطرة على اللقاء من وجهة نظري هي مباراة مهاجمين بالنسبة لنا ومباراة صعبة نظير بداية البطولة نريد العودة للفوز”.

وزاد: “اللاعبون في حال حزن بسبب مبارياتنا الأخيرة ولكن ليس متحطمين، كما لا أنسى بأن هنالك بعض اللحظات الجيدة في لقاء النصر”، وأنهى بقوله: “سنركز على جميع اللقاءات في جميع المسابقات وسنبحث عن الفوز في كل لقاء”.