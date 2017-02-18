هذا موعد صرف رواتب برج الحوت

المواطن - عبد الرحمن دياب

يترقب المواطنون موعد صرف رواتب شهر فبراير 5 من برج الحوت الذي يصادف في يوم 24 من فبراير للشهر الجاري.

ويتزامن ترقّب موعد صرف رواتب برج الحوت مع ترقّبٍ آخر لموعد صرف الدعم النقدي في “حساب المواطن”، حيث كان هو السؤال الشاغل للملايين ممّن سجّلوا في البوابة الإلكترونية لبرنامج “حساب المواطن” لتسجيل بياناتهم.

وشهد الشهر الماضي إيداع رواتب شهر يناير – برج الدلو – في يوم 25 من يناير.

وجدير بالذكر أن وزارة المالية كانت قد أوضحت آلية تطبيق قرار مجلس الوزراء، رقم 551 وتاريخ 1437/12/25هـ، الماضي، والخاص بصرف رواتب موظفي الدولة بما يتّفق مع المرسوم الملكي، رقم م/6 وتاريخ 1407/4/12هـ، وقد تضمّن التعميم الذي أصدرته الوزارة بشأن تعليمات إقفال السنة المالية الحالية تحديد اليوم الخامس من كل برج هجري شمسي موعدًا لتحويل الرواتب إلى الحسابات البنكية للموظفين.