هذه الأطعمة تزيد هرمون الأنوثة لدى الرجال!

المواطن - وكالات

يتعامل بعضهم مع عاداته الغذائية بجهلٍ شديد إذا لم يتابع أو يقرأ فوائد وأضرار الأطعمة، حيث إن هناك أطعمة لها ذلك التأثير المباشر على الهرمونات التي تساعد في زيادة أو نقص بعضها لدى المرأة والرجل، وتعد تلك الهرمونات شيئًا أساسيًا في تحديد النوع إذا كان ذكرًا أو أنثى.

وأهم الأطعمة التي تعمل على زيادة الهرمونات والتي تزيد هرمون الأنوثة لدى الرجال هي الفواكه والخضروات التي تحتوي على فيتامينات “ج، ب” التي تعد من أكثر المحفّزات على إفراز هرمون الأنوثة، ومنها الكيوي/ والبرتقال، والليمون، والفراولة، والحبوب الكاملة، والمكرونة البنية، والأرز البني بدلًا من الأبيض، وأيضًا الإكثار من الشوفان، والشعير، والقمح، والخبز البني الذي يزيد ويقوّي هرمون الأنوثة في الجسم.

أمّا الأطعمة التي تحتوي على الزنك مثل القرع، والحمص، والشيكولاتة، والبطيخ، فهي تعمل كمحفزٍ للجسم لإنتاج مستويات كافية من هرمون الأنوثة، بالإضافة إلى منتجات الصويا مثل فول الصويا، وحليب الصويا، وزبادي الصويا، ومعجون فول الصويا من أقوى معززات هرمون الأنوثة في الجسم، حتى أنه ينصح بها في حالات سن انقطاع الطمث عن السيدات.