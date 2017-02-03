هذه الأنواع من الدخل مستثناة من التسجيل في حساب المواطن 

المواطن – شريف النشمي – الرياض

استثنى حساب المواطن مكافآت الأئمة والمؤذنين من الدخل الذي يجب الإفصاح عنه عند التسجيل؛ حيث لا يلزم المتقدم الإفصاح عن هذا النوع من الدخل.

وأوضح حساب المواطن أن محفظة الأسهم الاستثمارية كذلك لا يلزم الإفصاح عنها إلا إذا كان لها عائد دوري؛ فحينئذ يجب على المتقدم تسجيل العائد في خانة الدخل الإضافي باختيار أيقونة غير ذلك.

فيما استثنى حساب المواطن الإفصاح عن مكافأة الابن المعاق الذي يتقاضاها من التأهيل الشامل ويسكن مع أسرته.

كما استثنى حساب المواطن الإفصاح عن دخل الزوجة التي تتقاضاه من التأهيل الشامل من إضافة دخلها إلى دخل زوجها في عملية التسجيل.