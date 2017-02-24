هذه التشكيلة المثالية لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا!

المواطن ـ وكالات



اختير لاعب الوسط الإسباني بفريق بايرن ميونخ الألماني، تياغو ألكانتارا، ومهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، الفرنسي كيفن غاميرو، اليوم، الخميس، ضمن التشكيلة المثالية لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وأحرز ألكانتارا هدفين قاد بهما فريقه إلى اكتساح آرسنال الإنجليزي 5-1 على ملعب أليانز أرينا، بينما سجّل غاميرو هدفًا وصنع آخر لرفيقه في هجوم “الروخيبلانكوس” ومواطنه أنطوان غريزمان، حيث أهدى بهما الفوز للفريق المدريدي على حساب باير ليفركوزن الألماني 4-2 في عقر داره.

وضمّت التشكيلة الثنائي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي الإنجليزي) وآنخل دي ماريا (باريس سان جيرمان الفرنسي)، إذ سجل الأول هدفين منحا فريقه فوزًا صعبًا على موناكو الفرنسي 5-3، بينما سجّل الآخر هدفين مماثلين في شباك برشلونة أسهما في فوز الفريق الباريسي الكاسح على الفريق الكاتالوني 4-0.

وجاءت باقي التشكيلة على النحو التالي: “إيدرسون (حارس بنفيكا البرتغالي)، والدفاع: لويزاو (بنفيكا)، وساندرو (يوفنتوس الإيطالي)، ومونييه (باريس سان جيرمان الفرنسي)، وثنائي الوسط بمانشستر سيتي: الألماني ليروي ساني والإنجليزي رحيم سترلينغ”.