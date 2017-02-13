هذه التطبيقات الأكثر تحميلاً على الآيفون والآيباد حول العالم

المواطن – نت

لقيت الكثير من التطبيقات رواجاً أكثر من غيرها على الهواتف الذكية، حول العالم، ويتخطى عدد مستخدميها الملايين.

ولكن لكل دولة، على الرغم من ذلك، تفضيلات معينة حسب أذواق مواطنيها، لذلك رصد موقع gadgetsnow مجموعة من التطبيقات الأكثر تحميلاً في مجموعة من الدول حول العالم على الآيفون والآيباد.

الولايات المتحدة وأستراليا وفرنسا:

يتصدر تطبيق Bitmoji المملوك لـ Snapchat قائمة التطبيقات الأكثر تحميلاً في كل من الولايات المتحدة واستراليا وفرنسا ، فهو يسمح للمستخدمين بتخصيص رموز خاصة بهم.

بريطانيا:

فضل البريطانيون تطبيق PrankDial المجاني الذى يساعد في تسجيل المكالمات بطريقة سهلة وبسيطة.

ألمانيا:

يهتم المستخدمون أكثر في ألمانيا بتحميل تطبيق MeinVodafone والذي يساعدهم في تنظيم خطط المكالمات الخاصة بهم.

كوريا الجنوبية:

المستخدمون في كوريا الجنوبية يهتمون كثيرا بتطبيقات الألعاب، والتطبيق الأكثر تحميلاً هناك هو Super Mario Run.

اليابان:

احتل تطبيق Beautycam والذى تم إطلاقه مؤخراً وحصل على شعبية كبيرة المرتبة الأولى فى التطبيقات الأكثر تحميلاً هناك.

سنغافورة:

تطبيقات التاكسي الخاصة لها شعبية كبيرة هناك، لذلك يمتلك تطبيق Grab شعبية كبيرة.

ماليزيا:

يعد واتس آب المملوك لشركة فيس بوك التطبيق الأكثر تحميلاً على متاجر التطبيقات في ماليزيا وله شعبية جارفة بين المستخدمين هناك.