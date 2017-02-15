هذه المناطق علقت الدراسة فيها اليوم

سبّبت الأمطار الغزيرة والسيول في تعليق الدراسة اليوم، الأربعاء، في عددٍ من مناطق ومحافظات المملكة.
وتنشر “المواطن” المناطق والكليات التي تم تعليق الدراسة فيها:
-تعليق الدراسة في قطاع التدريب التقني والمهني بالباحة.
-تعليم الشرقية يعلق الدراسة بجميع القطاعات التابعة له .
-تعليق الدراسة بجامعة الباحة.
-تعليم الباحة يعلق الدراسة في قطاع الوسط ومحافظتي المندق وبلجرشي.
-تعليق الدراسة في مدارس عسير و محافظة النماص.
-تعليق التدريب في الكلية التقنية بأبها وفروعها.
-تعليق الدراسة في مدارس سراة عبيدة.
-جامعة الملك خالد تعلق الدراسة.
-تعليق الدراسة بجامعة الباحة .
-تعليق الدراسة في مكاتب بلقرن والبشائر.
-تعليق الدراسة في كليات جامعة بيشة ببلقرن والنماص.
-الكلية التقنية بأبها تعلق التدريب بأبها ورجال ألمع.
-تعليق الدراسة بجميع مدارس محايل عسير ورجال المع .