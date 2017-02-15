هذه المناطق علقت الدراسة فيها اليوم

المواطن - الرياض

سبّبت الأمطار الغزيرة والسيول في تعليق الدراسة اليوم، الأربعاء، في عددٍ من مناطق ومحافظات المملكة.

وتنشر “المواطن” المناطق والكليات التي تم تعليق الدراسة فيها:

-تعليق الدراسة في قطاع التدريب التقني والمهني بالباحة.

-تعليم الشرقية يعلق الدراسة بجميع القطاعات التابعة له .

-تعليق الدراسة بجامعة الباحة.

-تعليم الباحة يعلق الدراسة في قطاع الوسط ومحافظتي المندق وبلجرشي.

-تعليق الدراسة في مدارس عسير و محافظة النماص.

-تعليق التدريب في الكلية التقنية بأبها وفروعها.

-تعليق الدراسة في مدارس سراة عبيدة.

-جامعة الملك خالد تعلق الدراسة.

-تعليق الدراسة بجامعة الباحة .

-تعليق الدراسة في مكاتب بلقرن والبشائر.

-تعليق الدراسة في كليات جامعة بيشة ببلقرن والنماص.

-الكلية التقنية بأبها تعلق التدريب بأبها ورجال ألمع.

-تعليق الدراسة بجميع مدارس محايل عسير ورجال المع .