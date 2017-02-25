هذه المنطقة في بريطانيا مليئة بـ”الدواعش”

المواطن - وكالات

عاش الانتحاري البريطاني الذي فجّر سيارة مفخخة كان يقودها في مقرٍ للجيش العراقي في قرية تل كيصوم، جنوب غربي الموصل، حياته في مدينة مانشستر.

وبحسب صحيفة “الجارديان” البريطانية، فإن دونالد فيدلر أو “جمال الحارث” كان يقطن في منزلٍ بمنطقة “موس سايد” القريبة من وسط مدينة مانشستر، مشيرةً إلى أن هذا الحي معروف بـ”منطقة الدواعش”.

وكشف تحقيق أجرته “الجارديان” عن أن منطقة “موس سايد” كانت موطنًا لأشخاص آخرين انضموا إلى تنظيمات متطرفة، وألقي عليهم القبض فيما بعد أو قاموا بتفجيرات انتحارية، موضحًا أن 16 إرهابيًا مدانًا كانوا يعيشون ضمن نحو 4 كيلومترات من عنوان منزل “جمال الحارث”، وكانوا ينتمون إلى جماعةٍ متطرفة، ويصلون في المسجد نفسه.

وقالت إن هؤلاء الشبان كانوا يتدرّبون في صالةٍ رياضية موجودة في المنطقة نفسها كل يوم جمعة بعد صلاة الظهر، مضيفةً أن أحدهم يبلغ من العمر 24 عامًا، حيث لقي حتفه العام الماضي بعدما ترك “موس سايد” عام 2013.