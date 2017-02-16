هذه خطة الهلال الأحمر لمواجهة التقلبات الجوية والأمطار

المواطن - واس

رفعت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض مستوى الاستعداد والجاهزية لمواجهة التقلبات الجوية وتوقعات هطول الأمطار على المنطقة، وما قد ينتج من حوادث أو حالات مرضية.

كما أكدت هيئة الهلال الأحمر أن الهيئة رفعت من استعداداتها في كافة مراكز المنطقة، تأهباً لأي طارئ لا سمح الله قد يحدث مزامنة مع فترة بداية الإجازة الأسبوعية واستمرار فعاليات الجنادرية وتغير الأجواء التي من المتوقع أن تزيد فيها نسبة الحوادث والأمراض حسب الدراسات والإحصائيات التي تقوم بها الهيئة.

وأوضحت أنه تم رفع الجاهزية لدى الكوادر العاملة عبر المراكز الإسعافية المنتشرة بالمنطقة ومهرجان الجنادرية وأيضاً تفعيل دور التطوع للمشاركة مع الفرق الإسعافية والخدمات اللوجستية للهيئة في كافة التخصصات واستعداد تام من خلال الآليات والعمليات المتنقلة وفريق التموين والإمداد استعداداً لتفعيل خطة الطوارئ، كما أكدت على ضرورة الاتصال المبكر على الرقم الموحد 997 عند حدوث أي طارئ.