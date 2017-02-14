هذه ردود حساب المواطن في تويتر على 11 استفسارا

المواطن ـ الرياض

كشف الحساب الرسمي لبرنامج “حساب المواطن” -على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي- أن مستفيدي الضمان الاجتماعي تم نقل بياناتهم فقط من أرشيف الضمان، إلّا أن التسجيل ليس تلقائيًا، ويتوجّب عليهم الدخول إلى موقع البرنامج كأي مستفيد جديد.

وردًا على سؤالٍ طرحه مواطن عبر الحساب، بيّن القائمون على “حساب المواطن” أن طريقة التسجيل لمستفيدي الضمان تبدأ بخطوة (تسجيل جديد)، ثم إدخال (رقم الهوية – تاريخ الميلاد – رقم الجوال)، ثم يختار (تم)، بعد ذلك يتم التعديل.

ومن أبرز الأسئلة المتداولة، الإثنين، عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي والإجابات عليها، رصدنا لكم:

أنا مسجل مع أبي في “حساب المواطن” وأتقاضى مقابل “سعودة”، هل أسجله كدخل؟

لا بد من الإفصاح عن جميع مصادر الدخل.

هل يحق للمبتعث التسجيل في “حساب المواطن” إذا كانت عائلته مقيمة في السعودية؟

الدعم لا يشمل المبتعث، لأنه خارج المملكة لمدةٍ طويلة، وفي حال العودة، بإمكانك التسجيل في البرنامج.

عائلة المبتعث إذا كانت موجودة في السعودية تحديدًا، هل يمكنهم التسجيل؟

بإمكانهم التسجيل في حال وجودهم داخل البلاد.

هل يتم الإفصاح عن تقاعد المتوفين؟

تتم إضافته لدخل الأسرة حتى إن لم يكن لديهم سواه كدخل.

أعلنتم عن وضع “أيقونة” للمهجورات وحتى الآن لم أجدها، كيف نسجّل؟

عزيزي المستفيد، يوجد خانة مهجورة، الرجاء التأكّد.

هل يتم إدخال مبلغ الضمان الشهري في خانة الدخل؟

لا يلزم الإفصاح عن دخل الضمان الاجتماعي، ولكن يتم الإفصاح عن أي دخل آخر.

تم إسقاطي من الضمان، كيف أحذف حسابي؟

طريقة التسجيل لمستفيدي الضمان “تسجيل جديد”، ثم إدخال (رقم الهوية – تاريخ الميلاد – رقم الجوال).

كيف يتم إدراج الإعانة السنوية؟

تتم إضافتها كنوع دخل تحت مسمى (غير ذلك) من قائمة نوع ومصدر الدخل.

هل تتم إضافة مكافآت تحفيظ القرآن، أو الكليات، أو الجامعات؟

يلزم الإفصاح عن مكافأة الطلاب من ضمن الدخل.

هل يجب إدراج دعم حافز لزوجتي ضمن الدخل؟

يلزم الإفصاح عن مكافأة حافز.

راتب المعلمين، هل علينا إدراج الأساسي أم الصافي؟

يجب على المواطن الإفصاح عن الراتب الإجمالي مع البدلات قبل أي حسومات، وذلك حسب ما هو موضّح في تعريف الراتب.