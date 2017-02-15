هكذا تفاعل السعوديون مع اعلان أسماء المستفيدين عبر رابط موقع سكني‎‏

المواطن - عبد الرحمن دياب

بعد أن أعلنت وزارة الإسكان اليوم، الأربعاء، عن أسماء المستفيدين من برامج سكني، حيث تم إعلان 7953 مستفيدًا من برامج الدعم السكني، و7700 مستفيد من صندوق التنمية العقارية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مع الحدث، واصفين الخطوة بـ “الجبارة” التي أثبتت أن الوزارة تعمل بشكلٍ صحي.

وكتب علاء الهويش: “120 ألف وحدة سكنية، و75 ألف أرض سكنية، و85 ألف تمويل سكني مدعوم خلال هالسنة!! عمل جبار في ظل الرؤية السعودية 2030”.

وقال مسعود الربيعة: “سيحقق الدعم الذي يقدمه برنامج سكني لـ 6 مواطنين في مقابل مواطن واحد بالآلية السابقة، وهذا يدل على أنه أكثر سرعة”.

وأكد مهند: “أن تقوم وزارة الإسكان بالإعلان عمّا يقارب 16 ألف منتج سكني خلال هذا الشهر، فهذا أمر يدل على أن الوزارة تعمل بشكلٍ صحي”.

وشدّد منصور الفراج على أن: “رؤية 2030 كان هدفها العناية بذوي الدخل المحدود، وبقدر دخلك السنوي سيكون هناك دعم سكني كامل”.

ورأى فهد أن: “أبشروا بالخير.. خصصت وزارة الإسكان 280 ألف منتج سكني سيتم توزيعها شهريًا على المستفيدين.. جدًا ممتاز”.

أما هديان فقال: “ابتداءً من اليوم، راح نشوف تغيّر في الإسكان من خلال المعايير الجديدة، وبرنامج سكني الجبار”.