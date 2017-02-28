هكذا ردت #الخطوط_السعودية على راكب وجد ذُباباً في كوب شاي !

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير:

لجأ أحد ركاب رحلات “الخطوط السعودية” إلى صحيفة “المواطن“، شاكياً ، مبيناً أنَّه حصل على كوب شاي فيه ذبابة ميّتة، على متن رحلة الرياض ـ أبها، ورفضت الشركة تعويضه عما تعرّض له من خطر صحيّ.

وأوضح المواطن عبدالرحمن عبدالله القنيعان، في تصريح لـ”المواطن“، أنّه “في يوم الجمعة الموافق 2017/2/17، وعند الساعة العاشرة وأربعين دقيقة، كانت مواصلة رحلتي الآتية من القصيم إلى الرياض، ومن الرياض إلى أبها، وبعد الصعود إلى الطائرة، بغية الإقلاع إلى مدينة أبها، حصل تأخير في الإقلاع بسبب حالة مرضية لأحد المسافرين”.

وأبرز أنّه “بعد الانتظار لأكثر من ساعة، أقلعت الطائرة، وبدأت المضيفات في تقديم المشروبات للمسافرين، وطلبت كوبًا من الشاي، وبعد استلامي لطلبي، وأثناء تحريك الملعقة داخل الكوب، لمحت شيئاً أسود يدور داخل الكوب، وبعد التقاطه تبين لي أنها ذبابة ميتة، وكنت قد شربت من الشاي رشفة واحدة فقط حينها”.

وأضاف “تم إثبات ذلك بالتصوير الثابت وتصوير فيديو، بشهادة الراكب على متن الرحلة ذاتها، الذي كان في المقعد المجاور”، مشيراً إلى أنّه “عند استدعاء المشرف ، وإبلاغه بما حصل، قال لي: لا يمكنني أن أقدم لك شيئاً، ولكن أعطني العينة، بغية حفظها في كيس بلاستيكي، واكتب ما حصل لك، وسوف نرفعه للجهة المسؤولة عن ذلك”.

وأردف القنيعان: “لم يردني شيء عن هذا الموضوع حتى صباح الثلاثاء الموافق 2017/2/28، حيث وصلتني رسالة نصية قالوا فيها: ضيفنا العزيز عبدالرحمن القنيعان، نشكر لكم تواصلكم معنا ونقل ملاحظاتكم برقم 118371، نؤكد لكم بأنه قد تمت إحالة ما أشرتم إليه إلى الإدارة المختصة، ونيابة عن (السعودية) نرجو قبول اعتذارنا عن عدم إمكان تلبية رغبتك”.

واستغرب القنيعان رد “الخطوط السعودية”، الذي لم يرد له حقّه، المترتب على تناوله الشاي الملوث بالذباب الناقل للأمراض، لا سيما أنَّ احتمال تلوث المشروب بالأوساخ والميكروبات، نتيجة وجود الذباب فيه، أمر وارد بل شبه أكيد، مضيفاً: “أنا المتضرر الوحيد، وأطلب إنصافي حتى لو اضطررت لرفع شكوى قانونية”.