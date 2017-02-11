هكذا رد القصبي على جميل فارسي حول بيع منجم ذهب جبل صايد

المواطن – الرياض

استعرض رئيس لجنة تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في غرفة جدة جميل فارسي خلال المقعد قصة قيام الحكومة بمنح منجم جبل صايد للذهب -الواقع في جنوب المملكة- لشركة عائلية بمبلغ 100 مليون ريال، ثم باعت الشركة العائلية المنجم لشركة أسترالية ذهلت من كميات الذهب الكبيرة في المنجم، ما جعلها تبيع المنجم لشركة أجنبية أخرى بـ 7 مليارات دولار.

وبعد انتهاء الفارسي من حديثه، رد وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي بقوله: تم تشكيل لجنة وزارية كنت من ضمنها للتحقق من ذلك بعد نشر خبر يشير إلى شراء المنجم بسبعة ملايين ليباع بسبعة ملياراتوفقاً لـ “عكاظ” .

وأضاف أن ما حدث هو أن شركة أسترالية اشترت الشركة الوطنية مع ترخيصها، وبيعت الأولى بكامل أصولها لشركة أجنبية أخرى بمبلغ 7 مليارات مع رخصة المنجم، فأعادت الشركة الأسترالية الرخصة.

وتابع القصبي: “هناك سوء فهم إذ ليس من المعقول شراء شيء بسبعة ملايين وبيعه بسبعة مليارات، والتقرير تم عرضه على مجلس الوزراء وجرت مناقشته”.