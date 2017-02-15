هلال الشرقية يباشر 464 بلاغاً منها 95 حادث تصادم و57 حالة احتجاز

المواطن_ نوف العايد_ الشرقية

أكد المتحدث الإعلامي الرسمي للهلال الأحمر بالمنطقة الشرقية فهد عثمان الغامدي أن عدد البلاغات التي تلقاها الهلال الأحمر بلغ 464 بلاغاً منها 95 حادث تصادم وسجل انقلاب سيارة 27 بينما بلغت حالات الدهس 4 حالات وإسعاف 26 حالة بسبب الحريق خلال الفترة المطرية من تاريخ 16 / 5 إلى ظهر اليوم 18 / 5.

وقال في تصريحات خاصة لـ”المواطن” أنه تم تسجيل 21 حالة سقوط و44 حالة إغماء واحتجاز 57 حالة كذلك تم إسعاف حالتي نزيف وحالتي ولادة.

كما تم تسجيل7 حالات لأزمة قلبية و20 أزمة نفسية بينما بلغت حالات الغيبوبة 6 حالات إضافة لحالتين إصابة عمل بينما بلغت الحالات المرضية 158 حالة.