هلال جدة يباشر 8312 بلاغاً خلال الشهر الماضي

المواطن – عبدالله النخالي – جدة

باشرت فرق الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة 8312 بلاغاً خلال شهر جمادى الأولى لعام 1438هـ.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبو زيد أن فرق الهلال الأحمر بالمحافظة باشرت خلال جمادى الأولى لعام 1438هـ، ” 8312 ” بلاغاً لحالات مرضية، وحوادث وإصابات أخرى حسب البيان التالي:

مرضية: 3654

حوادث مرورية: 970

إصابات غير مرورية: 1643

حالات أخرى: 2045

المنقول: 3987

غير منقول: 4325

وبلغ المجموع الكلي للبلاغات 8312، وذلك من تاريخ 1 / 5 / 1438 هـ إلى 30 / 5 / 1438 هـ.

وأضاف أبو زيد، بأن الحالات التي تمت مباشرتها تنوعت ما بين حالات إغماء وصرع، وتشنج، وارتفاع ضغط الدم والسكر، ونزلات برد، وأزمات تنفسية وأخرى قلبية، وإصابات ومشاركات رياضية.