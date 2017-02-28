هلال جدة يباشر 8312 بلاغاً خلال الشهر الماضي

المواطن – عبدالله النخالي – جدة
باشرت فرق الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة 8312 بلاغاً خلال شهر جمادى الأولى لعام 1438هـ.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبو زيد أن فرق الهلال الأحمر بالمحافظة باشرت خلال جمادى الأولى لعام 1438هـ، ” 8312 ” بلاغاً لحالات مرضية، وحوادث وإصابات أخرى حسب البيان التالي:
مرضية: 3654
حوادث مرورية: 970
إصابات غير مرورية: 1643
حالات أخرى: 2045
المنقول: 3987
غير منقول: 4325
وبلغ المجموع الكلي للبلاغات 8312، وذلك من تاريخ 1 / 5 / 1438 هـ إلى 30 / 5 / 1438 هـ.
وأضاف أبو زيد، بأن الحالات التي تمت مباشرتها تنوعت ما بين حالات إغماء وصرع، وتشنج، وارتفاع ضغط الدم والسكر، ونزلات برد، وأزمات تنفسية وأخرى قلبية، وإصابات ومشاركات رياضية.