هلال عسير يتلقى 760 بلاغًا منها 104 تصادمات واحتجازات

هلال عسير يتلقى 760 بلاغًا منها 104 تصادمات واحتجازات

2017/02/15
الساعة 8:51 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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الهلال الاحمر اسعاف
المواطن – عسير
أوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، محمد الشهري، أنه تمّت مباشرة ١٠٤حالات ما بين حوادث تصادم، وحالات مرضية، واحتجاز داخل المركبة، وغيرها من الحالات خلال الأمطار التي هطلت أمس، فيما لم تستطع الفرق الإسعافية الوصول إلى 4 حالات لسوء الأحوال الجوية، مضيفًا أنه تم استقبال ٧٦٠ اتصالًا للعمليات، حيث تم التعامل والرد على ٤٧٥ منها.
والجدير بالذكر أن هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير طبّقت، يوم أمس، خطة الاستدعاء لبعض المراكز بالمنطقة، حيث جهزت ١٨ فرقة إسعافية لمواجهة الطوارئ، وكان ذلك بمتابعةٍ مباشرة من مدير عام هيئة الهلال الأحمر السعودي محمد بن عبد الله بن مزهر.
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