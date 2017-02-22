هلال عسير يدشن برنامج القيادة الآمنة لمركبات الإسعاف

المواطن – سعيد آل هطلاء – عسير

دشن المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد الشهري الاثنين الماضي برنامج القيادة الآمنة لمركبات الإسعاف بالتنسيق مع الإدارة العامة للتدريب بالمركز العام للهيئة بمدينة الرياض بالتعاون مع الجمعية الأمريكية لمسعفي طب الطوارئ.

ويحتوي البرنامج على عدد من الدورات بمعدل ثلاثة أيام للدورة الواحدة يتم تغطية الجزء النظري في اليوم الأول وتخصيص اليومين الآخرين للتطبيق العملي وفق السياسات والأنظمة الدولية فيما يخص القيادة الآمنة تحت إشراف مدربين معتمدين من الهيئة، حيث استضافت منطقة عسير هذه الدورات لبقية المناطق التابعة للمنطقة (جازان ونجران والباحة).

ومن المزمع تنفيذ ما يقارب ( 7 ) دورات قادمة يلتحق بها منسوبو الهيئة العاملون في الميدان والمكلفون بقيادة سيارات الإسعاف في كافة المراكز الإسعافية التابعة للهيئة.

هذا وقد تابع مدير عام هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن عبدالله بن مزهر قائلاً إن هذه الدورات تعتبر الخطوة الأولى وتمثل نقلة نوعية في التدريب والتي اعتمدت في البرنامج التدريبي لهذا العام والتي سيليها عدد من البرامج الأخرى الهادفة لرفع مستوى الخدمة الطبية الطارئة المقدمة.