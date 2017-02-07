هل ألقي القبض على الإعلامي الرياضي فهد الروقي ؟

المواطن – الرياض

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن القبض على الإعلامي الرياض فهد الروقي، على خلفية التسريبات التي قام بها ضد نادي النصر.

وكان فهد الروقي قد قاد حملة تسريبات إعلامية ضد نادي النصر الرياضي حيث قام بنشر وثائق رسمية تحمل ختم النادي الرسمي، وتوقيع أمين عام النادي سلمان القريني.

وتناقل نشطاء تويتر أن هذه التسريبات أتت بعد أن اخترق هاكر حساب رئيس النادي، الأمير فيصل بن تركي في تويتر، وقام باختراق الإيميل المرتبط بالحساب، وزود الإعلامي بتلك الوثائق، ما دعا إدارة نادي النصر تقديم شكوى لجهة رسمية ضد الهكر.

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاق وسم يحمل اسم “فهد الروقي خلف القضبان” لمناقشة والكشف عن أسباب إلقاء القبض على الإعلامي والكاتب الرياضي فهد الروقي.

من جهته قال عايض آل هرسان، الصحافي بصحيفة النادي السعودي عبر حسابه على تويتر إن الأمن ألقى القبض على الإعلامي فهد الروقي المتهم بتسريب وثائق رسمية تخص نادي النصر السعودي.

ولم يصدر من الإعلامي فهد الروقي أي تعليق حتى الآن، كما لم تنشر أية جهة رسمية في المملكة تفاصيل عن الواقعة.