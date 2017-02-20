هل افتعل مسلم البراك واقعة الاعتداء ليلفت الأنظار!

المواطن – الرياض

خرج النائب الكويتي المعارض مسلم البراك من المستشفى بعد تماثله للشفاء بعد واقعة الاعتداء عليه من قبل أحد نزلاء السجن.

ووثق العديد من مواطني الكويتي لحظة خروج مسلم البراك وعودته إلى السجن بعد أن تم نقله على إثر الاعتداء.

وكان مسلم البراك قد تعرض أمس لاعتداء عنيف داخل السجن المركزي من أحد النزلاء، تسبب له بإصابات في منطقة الوجه والأنف، استدعت نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وأثار الاعتداء على مسلم البراك حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن الأمر مفتعل وهدفه لفت الأضواء إلى مسلم البراك وتحريك الشارع نحو التعاطف معه، فيما رأى البعض الآخر أن الواقعة متعمدة، وهناك من دفع المعتدي إلى القيام بهذا العمل والاعتداء على مسلم البراك.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية إنه تم التحقيق في حادث الاعتداء على مسلم البراك لمعرفة تفاصيل الواقعة.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أنه إلحاقاً لبيانها الصادر بشأن الحادثة التي وقعت للنزيل مسلم البراك مع أحد النزلاء بالسجن المركزي وإصدار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق الشيخ خالد الجراح الصباح أوامره المباشرة والفورية بنقله إلى مستشفى الفروانية للاطمئنان على صحته وسلامته، وإنه بعد إجراء الفحص الطبي اللازم من قبل الأطباء المختصين والذين أكدوا عدم معاناة مسلم البراك من أي رضوض أو كسور، وأن حالته الصحية لا تستدعي بقاءه بالمستشفى.

وكانت محكمة التمييز الكويتية، قد أيّدت في مايو 2015، حكماً بسجن النائب السابق مسلم البراك عامين، بسبب الإساءة لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في خطاب ألقاه عام 2012، وذلك خلال إحدى الندوات العامة.