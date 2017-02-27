هل خالف “الصندوق العقارية” الأنظمة بتحويل طالبي القروض إلى المصارف؟

المواطن ـ الرياض:

كشف المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي، أنَّ قرار الصندوق بتحويل المواطنين الذين تم منحهم مهلة حتى عام 1439هـ لتسلم قروضهم، إلى المصارف يعود لضعف الموارد المالية لدى الصندوق.

وأبرز العصيمي، في تصريح صحافي، أنَّ “الصندوق لم يخالف قرار مجلس الوزراء في تحويله المواطنين إلى المصارف”، مبيناً أنَّه “تم وضع آليات وبرامج تمويلية عبر المصارف، لضمان عدم زيادة مدة انتظار المستحقين للدعم”.

وأوضح أنَّ “قرار مجلس الوزراء فصل بين نوعين من العملاء المتقدمين، والصندوق أحال شريحة المتقدمين بدون أرض إلى وزارة الإسكان، فيما سيستمر المتقدمون بأرض مع الصندوق وفقاً للنظام”، وفقاً لـ “الاقتصادية”.

وأشار العصيمي إلى أنَّ “الصندوق سيتكفل بتسديد فوائد قروض 80% من الموجودين في قوائم الانتظار، وسيتم خلال الأسابيع المقبلة، إطلاق برنامج (استثمار)، الذي يتيح للعملاء الحصول على القرض اللازم لبناء مساكنهم على أراضيهم”.

يذكر أنَّ مواطنين ممن صدرت لهم موافقات للإقراض من الصندوق، وأعطوا مهلة حتى شوال 1439هـ، تذمروا من قرار الصندوق، مشيرين إلى أنه يعيدهم إلى نقطة الصفر.

وطالب المواطنون، بضرورة التقيد بقرار مجلس الوزراء الذي ينص على استثناء المتقدمين قبل تاريخ 23/‏7/‏1432 من بعض المواد والفقرات الخاصة بالدعم السكني، وأن يصرف مبلغ القرض من رأس مال الصندوق.