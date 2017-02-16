هل للجوع علاقة بطول العمر؟

المواطن - وكالات

قال باحثون من جامعة “بريغهم يونغ” الأمريكية إن الجوع والتخفيف من السعرات الحرارية يساهم في إطالة العمر.

وبعد تجارب مطولة على الفئران المخبرية، وصلت النتائج، حيث قسم العلماء تلك الفئران إلى مجموعتين، الأولى تم إخضاعها لنظام غذائي معين يعتمد على التقليل من كميات الطعام والسعرات الحرارية، أما المجموعة الأخرى فتم إطعامها بشكل طبيعي.

وأوضح العلماء أنهم راقبوا خلال التجارب الحالة الصحية لتلك الفئران، وتبين أن فئران المجموعة الأولى عاشت لفترات أطول من تلك التي عاشتها فئران المجموعة الثانية، وبعد معاينة جثث الفئران الميتة، تبين أيضاً أن نسبة الريبوسومات اختلفت بين أجسام الفئران من المجموعتين.

وبحسب العلماء، فإن اختلاف كميات الطعام؛ أدى إلى اختلاف مكونات الريبوسومات في أجسام تلك الفئران، الأمر الذي أثر على معدل انقسام خلاياها، فقد لوحظ أن انقسام الخلايا عند الفئران التي تناولت كميات أصغر من الغذاء انخفض بمقدار 25%، أي أن معدل الشيخوخة انخفض أيضاً .