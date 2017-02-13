هل يتم تسجيل الدخل في حساب المواطن قبل خصم التأمينات أم بعده؟

المواطن – الرياض

أوضح حساب المواطن أن المستفيد يجب عليه الإفصاح عن الراتب الإجمالي، مع البدلات قبل أي حسومات وذلك حسب ما هو موضح في تعريف الراتب، وذلك رداً على سؤال مواطن حول الدخل الشهري وهل يلزم التسجيل بالدخل قبل خصم مبلغ التأمينات او بعد الخصم؟

وأضاف حساب المواطن عبر “تويتر” أنه في حال رزق المواطن بمولود يمكن إضافته من خلال تحديث البيانات في حالة أي طارئ عليها.

ولفت الحساب إلى أنه لا يمكن إلغاء التسجيل في حساب المواطن ولكن يمكن تحديث البيانات بدون تأثير على التسجيل.

وتابع حساب المواطن أن طريقة التسجيل لمستفيدي الضمان تتم عن طريق “تسجيل جديد” ثم إدخال (رقم الهوية -تاريخ الميلاد-رقم الجوال).