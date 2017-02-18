هل يحتاج حساب المواطن لحساب بنكي لصرف الدعم؟

المواطن – الرياض

أكد القائمون على برنامج حساب المواطن أن صرف المبالغ النقدية ضمن البرنامج بحاجة إلى حساب بنكي نشط وغير متوقف.

ويمكن لأصحاب الحسابات البنكية الموقوفة وغير المفعلة التسجيل حالياً في برنامج حساب المواطن.

وأكد القائمون على الحساب أيضاً أنه لا صحة تماماً لما يشاع بشأن تحديد الحد الأعلى لدخل المستحقين للبدل النقدي 20.160 ريال، حيث يعتبر ذلك مثالاً توضيحياً فقط، والصحيح أن السياسات لم تقر حتى الآن.

كما يحق للمرأة التقدم كربِّ أسرة أو مستقلة متى ما انطبقت عليها شروط التسجيل.

يذكر أن عدد الأسر السعودية التي سجلت في البرنامج حتى الجمعة 17 فبراير، بلغ 2.954 مليون أسرة بما مجموعه 10.13 مليون مواطن.