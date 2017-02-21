هل يكرر سالم الدوسري ما فعله عوض خميس مع #الهلال ؟

المواطن – الرياض

أعرب عدد من جماهير نادي الهلال عن قلقهم من عدم استمرار اللاعب سالم الدوسري بين صفوف الفريق بالرغم من تأكيدات الهلال على استمراره.

ما دفع الجماهير الهلالية للقلق؛ هو ما قام به اللاعب عوض خميس الذي وقع للهلال ثم وقّع لناديه السابق بعد ذلك، الأمر الذي أثار حالة من الجدل حول موقف اللاعب.

وكان مدير الكرة بنادي الهلال فهد المفرج قد نفى في وقت سابق ما تردد حول رحيل سالم الدوسري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال المفرج إن سالم الدوسري هلالي 100%.

تصريحات المفرج جاءت خلال مداخلته مع إذاعة “يو إف إم” مساء الأحد، ونفى فيها بشدة ما أُثير حول رحيل لاعبي الفريق سالم الفرج وسالم الدوسري عن النادي.

يُذكر أن اللاعب عوض خميس قد وقّع لنادي النصر بعد أن وقع لنادي الهلال بأيام قليلة.

وظهر عوض خميس في منزل رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي معلناً توقيع عقده مع العالمي.