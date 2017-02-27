هنا أسماء المرشحين على الوظائف الأكاديمية في الكلية الجامعية بالليث

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الكلية الجامعية بمحافظة الليث، التابعة لجامعة أم القرى، عن أسماء المرشحين والمرشحات من المتقدمين على الوظائف الأكاديمية، الذين اجتازوا الاختبار التحريري، وعن موعد المقابلة الشخصية.

ودعت الكلية، المذكورة أسماؤهم للحضور لإجراء المقابلة الشخصية، يوم الخميس الموافق 1438/6/3هـ، الساعة العاشرة صباحاً، في مقرّ الكلية الجامعية بمحافظة الليث.

أسماء المرشحين والمرشحات:

– وظيفة معيد (فيزياء):

1- عبدالرحمن عبدالله خبراني.

2- عيسى محمد جابر الهلالي.

3- راجح علي السبعي.

– وظيفة معيد (لغة انجليزية – أدب):

1- سعيد معيض المهداوي.

2- عبدالمجيد محمد المطرد.

3- خالد محمد الحربي.

4- أحمد محمد الغامدي.

5- عادل محمد الأحمري.

– وظيفة محاضر (خدمة اجتماعية، خدمة فرد):

1- سلمى علي اللحياني.

2- ليلى عبدالرحمن العبود.

3- أمنية عبدالغني الهندي.

– وظيفة محاضر (دراسات إسلامية، عقيدة):

1- أميرة حامد النمري.

2- رحمة عبدالله عسيري.

وأبرزت الكلية أنه يُشترط لدخول المقابلة الشخصية إحضار ما يلي:

للمرشحين والمرشحات على وظيفة معيد:

أصل الهوية الوطنية.

أصل شهادة البكالوريوس.

أصل سجل الدرجات

صورة مصدقة لكلٍّ منهما.

وللمرشحات على وظيفة محاضر:

أصل شهادة البكالوريوس، وأصل سجل الدرجات.

أصل شهادة الماجستير، أصل سجل الدرجات.

وصورة مصدقة لكلٍّ منها.