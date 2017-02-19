هنا أسماء المرشحين على وظائف التشغيل الذاتي بجامعة المؤسس

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى جامعة الملك عبد العزيز عن أسماء المرشحين والمرشحات، ومواعيد المقابلة الشخصية على وظائف التشغيل الطبي الذاتي التي تم الإعلان عنها بالمستشفى الجامعي لعام 1437هـ، داعيًا المتقدمين الذين تم الإعلان عن أسمائهم للحضور للمقابلة الشخصية، وذلك حسب المواعيد والتخصصات التالية:

– يوم الأحد 1438/5/29هـ:

1- أخصائي علاج بالأشعة.

2- أخصائي طب نووي.

3- أخصائي تمريض – قسم أطفال.

4- أخصائي تمريض – قسم عمليات.

5- فني تخطيط مخ وأعصاب.

6- أخصائي تمريض قسم عناية مركزة كبار.

7- أخصائي تمريض – قسم عناية مركزة حديثي الولادة.

– يوم الإثنين 1438/5/30هـ:

1- أخصائي تمريض – قسم عناية مركزة قلبية.

2- أخصائي تمريض – قسم جراحة.

3- أخصائي علاج تنفسي.

4- أخصائي فيزياء طبية – رجال.

5- أخصائي فيزياء طبية – سيدات.

– يوم الثلاثاء 1438/6/1هـ:

1- أخصائي مختبرات – رجال.

2- فني مختبرات بنك دم – رجال.

3- أخصائي مختبرات بنك دم – رجال.

4- أخصائي تخدير.

5- فني تعقيم.

6- أخصائي تمريض – قسم نساء وولادة.

7- فنى تمريض.

8- أخصائي فيزياء طبية – سيدات.

– يوم الأربعاء 1438/6/2هـ:

1- أخصائي مختبرات – سيدات.

2- فني مختبرات بنك دم – سيدات.

3- أخصائي مختبرات بنك دم – سيدات.

4- أخصائي علاج طبيعي.

5- أخصائي بصريات.

6- أخصائي سمعيات.

7- أخصائي طب طوارئ.

8- صيدلي إكلينيكي – رجال.

– يوم الخميس 1438/6/3هـ:

1- طبيب استشاري.

2- فني مراقب وبائيات.

3- أخصائي صحة بيئية.

4- صيدلي إكلينيكي – سيدات.

وأوضحت إدارة المستشفى أن موقع المقابلة الشخصية بمبني مستشفى جامعة الملك عبد العزيز (إدارة الموارد البشرية)، والحضور بالمبنى الساعة الثامنة صباحًا، والدخول من البوابة الرئيسية للمستشفى الجامعي، مع ضرورة إحضار أصل وصور المؤهلات العلمية، وشهادة التصنيف، وبطاقة التسجيل، والخبرات الوظيفية، وأصل وصورة بطاقة الأحوال المدنية، وصور شخصية، علمًا بأنه سيتم إجراء المقابلة الشخصية للمتقدمين الذين تم الإعلان عن أسمائهم واجتازوا الامتحان التحريري.

ولمعرفة أسماء المرشحين والمرشحات، اضغط هنا.