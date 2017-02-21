هنا أسماء المرشحين على وظائف (فني مختبر / ودعم) بجامعة أم القرى

أعلنت كليات الحاسب الآلي بجامعة أم القرى عن أسماء المرشحين والمرشحات من المتقدمين على وظائف “فني مختبر، وفني دعم” المخصصة لكليات الحاسب، وعن موعد الاختبار التحريري، وذلك على النحو التالي:
1- فني مختبر / وفني دعم – (رجال): الثلاثاء، 1438/6/1هـ، الساعة 4 عصرًا، كلية الحاسب الآلي بالليث – مبنى (ح).
2- فني مختبر – (سيدات): الثلاثاء، 1438/6/1هـ، الساعة 12 ظهرًا، كلية الحاسب الآلي بالليث – قاعة الجفالي (1).
3- فني مختبر – (سيدات): الثلاثاء، 1438/6/1هـ، الساعة 12 ظهرًا، كلية الحاسب الآلي بالقنفذة – قاعة الجفالي (1).
وأوضحت الكلية أنه على المرشحين والمرشحات اتباع الآتي:
1- على جميع المتقدمين والمتقدمات الحضور قبل بدء الاختبار بساعة.
2- يجب على جميع المتقدمين والمتقدمات إحضار أصل الهوية الوطنية الشخصية أو أصل جواز السفر، ولن يسمح لأي متقدم بدخول القاعة بدونها.
3- لمعرفة أسماء المرشحين لدخول الاختبار التحريري الرجاء زيارة الرابط: هنا.
4- سيتم التواصل لاحقًا مع من اجتاز الاختبار التحريري، وذلك لتحديد موعد ومكان الاختبار العملي والمقابلة الشخصية.