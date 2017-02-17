هنا أسماء المرشحين على وظائف كلية العلوم الطبية بحامعة أم القرى

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة أم القرى عن أسماء المرشحين والمرشحات مبدئيا من المتقدمين على الوظائف الفنية بالكلية، وعن مواعيد الاختبارات والمقابلات الشخصية، وهي كالآتي:

أولاً: الاختبارات التحريرية:

1- رجال: مبنى (ق6) بالعابدية- من 11:45 صباحاً إلى 1:30 ظهر.

2- نساء: القاعات رقم (10 و 11) بمقر الكلية/ شطر الطالبات بالعابدية- من 11:45 صباحاً إلى 1:30 ظهراً.

ثانياً: المقابلات الشخصية:

يوم الأحد الموافق 29/ 5/ 1438هـ، فى تمام الساعة 9 صباحاً، بمبنى كلية العلوم الطبية التطبيقية بالعابدية، وذلك فقط لمن تجاوزوا الاختبار التحريري بنجاح من الرجال والنساء.

ودعت الكلية جميع المتقدمين والمتقدمات التواجد قبل موعد بدء الاختبارات التحريرية وكذلك المقابلات الشخصية بعشر دقائق على الأقل.

وللاطلاع على أسماء المتقدمين والمتقدمات عبر الرابط التالي: هنا