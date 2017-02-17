هنا أسماء المرشحين على وظائف كلية العلوم الصحية بالليث

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت عمادة كلية العلوم الصحية بمحافظة الليث التابعة لجامعة أم القرى، عن أسماء المرشحين والمرشحات مبدئيا من المتقدمين على الوظائف الفنية، وعن موعد انعقاد كلٍ من الاختبارات التحريرية والعملية والمقابلات الشخصية، والمقرر في يوم الخميس 1438/6/3هـ، الموافق 2017/3/2م، وذلك للمتقدمين من الرجال في مبنى كلية العلوم الصحية شطر الطلاب، وللمتقدمات من النساء في مبنى كلية العلوم الصحية بالليث شطر الطالبات، مع ضرورة حرص المتقدمين/ المتقدمات على التواجد قبل الساعة التاسعة صباحاً كحد أقصى.

كما تهيب عمادة الكلية المتقدمين/ المتقدمات اصطحاب ملف علاقي، وإرفاق المستندات الرسمية، بالإضافة لطباعة استمارة الترشيح من موقع الجامعة.

ولمعرفة أسماء المرشحين والمرشحات، اضغط هنا