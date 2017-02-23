هنا أسماء المرشحين للوظائف الفنية بكلية العلوم الطبية بأم القرى

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة أم القرى عن أسماء المرشحين والمرشحات من المتقدمين على الوظائف الفنية بالكلية والمركز الطبي الجامعي، وعن مواعيد المقابلات الشخصية والتي سوف تعقد في يوم الأحد الموافق 29/ 5/ 1438هـ، بنفس مبنى كلية العلوم الطبية بالعابدية، وذلك فقط لمن تجاوزوا الاختبار التحريري بنجاح من الرجال والنساء، وفق الآتي:

1- سوف تبدأ المقابلات الشخصية للمرشحات من العنصر النسائي للوظائف الفنية الخاصة بكلية العلوم الطبية في تمام الساعة 8:30 الثامنة والنصف صباحاً.

2- ومن تمام الساعة 11 صباحاً سوف تبدأ المقابلات الشخصية للمرشحين من العنصر الرجالي للوظائف الفنية الخاصة بكلية العلوم الطبية، ومرشحي العنصرين الرجالي والنسائي للوظائف الفنية الخاصة بالمركز الطبي الجامعي.

مرشحو وظائف كلية العلوم الطبية:

1- أميرة معتوق فيصل السقامي.

2- سمية منور منير المجنوني.

3- هتون محمد حافظ مريكي.

4- أريج عيد حميد الحربي.

5- سحر عبدالله صالح بامقا.

6- دعاء عدنان محمدعلي بن صديق.

7- ريما علي صالح باوزير.

8- مريم محمد عبدالله حامد.

9- هبة عدنان عبدالحي مصلي.

10- أميمة عبدالله عواض الثمالي.

11- اثأر حسن محمدخان خوجة

12- محمد علي فايز الجهني.

13- سعيد عبدالرؤوف سعيد القحطاني.

14- سعيد حسن يحيى الزهراني.

مرشحو وظائف المركز الطبي الجامعي:

1- آلاء عبدالرزاق محمدعلي شيكو.

2- مودة صالح محمد القشقري.

3- فاطمة ماجد حسن باقارش.

4- أنغام علي صادق أبولبن.

5- سمر أحمد عثمان الحميدي.

6- دانية بكر عبدالقادر عابد.

7- عبدالعزيز علي عيسى الشعبي.

8- نواف محمد مرزوق الحربي.

9- فيصل حميد عبدالحميد القريقري.

10- حسام حجري عبدالرحمن آل يثيبة.

11- رامي محمد أحمد الجابري.

12- رأفت أحمد علي بكري.

13- سلطان بريك الخزاعي.

14- يحيى صالح أحمد.

15- مشبب مرزوق العتيبي.

16- وسيم عماد عقاد.

17- زايد محمد الثقفي.

18- مرعي حمد آل جماهر.

19- عبدالله عبدالقادر العسمي.

20- راكان فواز الحكمي.