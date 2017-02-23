هنا أسماء المرشحين لوظائف فني طب طوارئ بكلية العلوم الصحية بالقنفذة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت كلية العلوم الصحية بمحافظة القنفذة التابعة لجامعة أم القرى عن أسماء المرشحين لوظيفة (فني طب طوارئ)، وعن مواعيد المقابلة الشخصية، والتي سوف تعقد في يوم الاثنين 30–05-1438هـ، الموافق 27–02-2017م، الساعة التاسعة صباحاً، بمبنى كلية العلوم الصحية بالقنفذة.

أسماء المرشحين:

1- تركي سعيد صالح الغامدي.

2- عبدالله صاطي سيف المطيري.

3- فهد سعيد محمد العمري.

4- علي يحيى أحمد الزالفي.

5- سعود حاسن محمد الصاعدي.

6- أحمد محمد حسين الفقيه.

7- محمد علي محمد العرياني.

8- حسن عمر أحمد الهلماني.

9- عوض أحمد شداد الزهراني.