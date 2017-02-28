هنا أسماء المرشحين لوظيفة معيد بكلية العلوم الصحية بالقنفذة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت كلية العلوم الصحية بمحافظة القنفذة، التابعة لجامعة أم القرى عن أسماء المرشحين والمرشحات من المتقدمين على الوظائف الأكاديمية (معيد) في تخصصات (خدمات طبية طارئة، وتمريض)، وعن موعد الاختبار التحريري، والذي سيعقد يوم الخميس الموافق 10-06-1438هـ، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بمقر كلية العلوم الصحية بالقنفذة (للمتقدمين لوظيفة معيد خدمات طبية طارئة)، وبمقر كلية الطب (شطر الطالبات) بالقنفذة (للمتقدمات لوظيفة معيد تمريض).

وأوضحت الكلية أن على المرشحين الانتباه إلى ضرورة تسليم الأوراق التالية قبل دخول الاختبار:

1– إشعار طلب التوظيف الإلكتروني.

2– صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي على ألا يقل التقدير عن (جيد جدًا).

3– صورة من كشف الدرجات (السجل الأكاديمي).

4– صورة من الهوية الوطنية، مع إحضار الأصل، ويشترط ألا يتجاوز سن المتقدم 29 عامًا.

5– برنت من الأحوال المدنية يثبت أنه ليس موظفًا حكوميًّا.

ملاحظات:

1- تسليم الأوراق يكون في كلية العلوم الصحية بالقنفذة (للمتقدمين لوظيفة معيد خدمات طبية طارئة)، وكلية الطب شطر الطالبات بالقنفذة (للمتقدمات لوظيفة معيد تمريض).

2– سيتم استلام ومطابقة المستندات من الساعة الثامنة إلى الساعة التاسعة والنصف صباح يوم الخميس 10-06-1438هـ، وسوف يتم استبعاد أي متقدم غير مستكمل المستندات المطلوبة، أو غير مطابق للشروط.

أسماء المرشحين (خدمات طبية طارئة):

1- عمر فنيسان مريبد العنزي.

2- عبدالعزيز عبدالله محمد البرادي.

3- سامي سعيد أحمد الزهراني.

4- حسام عبدالإله عبدالمعين سليمان.

5- رائد محمد عبدالله الصيادي.

6- نايف صلحي صالح القرشي.

7- عبدالوهاب سعييد علي الغامدي.

8- فارس فهد إبراهيم المجلي.

9- عبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز المنيع.

10- عبدالله علي محمد الرميح.

11- ريان خليل إبراهيم خياط.

12- سامي علي فرحان الفيفي.

13- محمد عبيد ربيع العتيبي.

14- فيصل صالح محمد البراكي.

15- فايز عمر عواض الروبي.

16- محمد عبيدالله مرشود الصاعدي.

17- عثيمين عايض عوض السلمي.

18- منصور عبدالله علي الزهراني.

19- نواف حمود فهد المحمدي.

20- ناصر محمد صالح منيديل المعبدي.

21- ممدوح مخلد مرزوق المطيري.

22- عمر عهد حسين البخاري.

23- عبدالعزيز علي حيالله الشهري.

24- محمد حسين محمد بن سالم.

25- عمر هاشم محمد ترسن نياز.

26- إبراهيم محمد إبراهيم النعمي.

27- خالد فكري شكري بنجر.

28- عبدالغفور جامع إبراهيم الصومالي.

29- ماجد عطية تويم الثقفي.

30- محمود سويلم عيدالعطوي.

31- عبدالعزيز أحمد سويد العيسى.

32- إبراهيم عايض محمد الأحمري.

33- عبدالرحمن عبدالله سالم بافرج.

34- بسام صالح محمد أمين علي.

35- محمد سعد محمد العامر.

36- البراء علي أحمد جبريل.

37- عبدالله صالح سليمان البلوي.

38- يوسف عايض حمود العتيبي.

39- سعيد حامد علي الغامدي.

40- محمد حاوي أحمد الحربي.

41- محمد عامر عبدالله الشهري.

42- حسين محمد حسن الناشري.

43- أحمد محمد أحمد الثبيتي.

44- عبدالإله صلاح عبدالله الشهيلي.

45- عمر أحمد حسن البعيجان.

46- عبدالرحمن فبصل محمد الغامدي.

47- حسام عبدالرحمن أحمد نجوم.

48- محمد عبد الله سليم الصاعدي.

أسماء المرشحات (تمريض):

1- وجدان عسيري أحمد شقيقي.

2- رحمة محمد مصلح الصانع.

3- نهلة عبدالرحمن ياسي الزهراني.

4- أبرار هاشم عبدالخالق منشي.

5- العنود كاتب خلف المرعضي.

6- عهود هاشم أحمد مهدي.

7- نوال أحمد علي الزيلعي.

8- سلطانة عبدالرحمن فهد عبدالملك.

9- وعد نبيل سليمان أبو داؤد.

10- شهد على محمد الحمراني.

11- مريم محمد سعد الثابت.

12- أزهار محمد مفرح عسيري.

13- رؤى فايز رزان العمري.

14- منيرة محمود موسى الهوساوي.

15- نوال يحيى حسن عسيري.

16- هديل صالح سليمان المزيني.

17- بسمة صالح أحمد باكدم.

18- رهايف مبارك براك المطيري.

19- في عثمان حميد المعطاني.

20- بدرية درعين محمد المرحبي.

21- أضواء عادل إبراهيم فتيني.

22- هيفاء سويلم غالي البلادي.

23- حصة عودة علي العطوي.

24- سحر حسين احمد القحطاني.