هنا .. أسماء المقبولين على الوظائف الإدارية بالجامعة الإسلامية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الجامعة الإسلامية عن أسماء المقبولين من المتقدمين على المسابقة الوظيفية للوظائف الهندسية والفنية والإدارية على المراتب من العاشرة وحتى الثانية، والتي عقدت خلال الفترة من 24/ 07/ 1437هـ إلى 05/ 08/ 1437هـ، داعية المقبولين لشغل وظائف على ملاكها والذين اجتازوا المسابقة والموضحة أسماؤهم في البيان مراجعة الإدارة العامة لشؤون هيئة التدريس والموظفين لاستكمال مسوغات تعيينهم، مصطحبين معهم صورة مصدقة من الشهادات المطلوبة، وكذلك صورتين شخصية.

أسماء المقبولين:

المرتبة العاشرة:

1- أمين بن محمد أحمد أحمد الشنقيطي- (مدير إدارة الترجمة).

2- سعيد بن محمد عايد السناني- (كبير مشرفي إسكان).

3- عبدالله بن صالح حجري الرحيلي- (كبير مشرفي إسكان).

4- محمد بن أحمد عبدالوهاب شيخ- (مشرف قبول طلاب).

5- فارس بن حمد ناهض الدبيسي- (مشرف قبول طلاب).

6- محمد بن عبيد محمد العمري- (محلل ومصمم نظم).

7- محمد بن محضار محمد سندي- (مهندس مدني مشرف).

8- راشد بن حسن عقلا الطيار العنزي- (مراقب امن وسلامة مشرف).

9- أحمد بن عايد شافي الأحمدي- (أخصائي مكتبات).

المرتبة التاسعة:

10- حاتم بن حمد مبارك العوفي- (مهندس معماري).

11- خالد بن علي حوحو العربي- (فني اتصالات).

12- خليل بن محمود حميدي- (أخصائي علاقات عامة).

13- فيصل بن سعد فهد الحازمي- (مصمم برامج).

14- عبدالله بن محمد جابر الشمراني- (اخصائي احصاء).

15- عبدالله بن مبارك باخشوين- (اخصائي رواتب).

16- محمد بن حميد محمد العوفي- (مفهرس).

المرتبة الثامنة:

17- علاء بن سعيد عيد الرحيلي- (مشرف اجتماعي).

18- عبدالكريم بن سعد معلا العوفي- (مشرف اجتماعي).

19- وائل بن عبدالكريم صنيتان الحربي- (منسق قبول وتسجيل).

20- مساعد بن عبدالله سعود السحيمي- (مراقب إسكان).

21- عبدالحافظ بن معزي عايد السهلي- (مراقب إسكان).

22- وليد بن مفلح نويعم الرويثي- (مهندس كهربائي).

23- إبراهيم بن محمد الغامدي- (فني مونتاج).

24- عبدالله بن عبدالمنعم الغامدي- (باحث تخطيط).

25- فايز بن طالب علي الاحمدي- أمين مكتبة).

26- مازن بن حامد راشد الردادي- (باحث علمي).

27- سامي بن سعود عواض الرحيلي- مفهرس).

28- نايف بن راشد حميد العمري الحربي- (باحث علمي).

المرتبة السابعة:

29- جهاد بن علي حمد الرفاعي الجهني- (مترجم روسي).

30- محمد بن فراج القليطي- (مراجع).

31- عبدالله بن صالح عبدالرحمن المحيسن- (مهندس معماري مساعد).

32- عبدالله بن صالح عبدالله الغامدي- (مهندس كهربائي مساعد).

33- أيمن بن عبدالحفيظ وسايا غازي- (مهندس مدني مساعد).

34- عبدالرحمن بن محمد عوض السهلي- (فني تغذية).

35- عبدالسلام بن زهير حسن كمل- (فني تبريد وتكييف).

36- عبدالرحمن بن طلال هاشم جليدان- محضر مختبر (التقنية الميكانيكية ـ تقنية الانتاج).

37- ماهر بن مطيع مولوي صديق- فني مختبر (التقنية الهندسة الميكانيكية).

38- عبدالعزيز بن مهنا صالح الجهني- (أمين مكتبة).

39- أدهم بن هشام عمر سندي- (باحث علمي مساعد).

المرتبة السادسة:

40- حسن بن عليان دخيل السهلي- (رسام معماري).

41- وجدي بن محمد عواد الاحمدي- (فني تبريد وتكييف).

42- أحمد بن حسين ناجي الأحمدي- (فني طباعة).

43- فايز بن حسن محمد الخيبري- (أمين مكتبة).

44- علي بن ناصر علي الجمحان- (فني تغذية).

المرتبة الخامسة:

45- عصام بن طلال حامد المزيني- (مراقب أمن وسلامة).

46- عمر بن بشيبش مسعود الصاعدي- (مراقب أمن وسلامة).

47- مختار بن عبدالله نافع الشنقيطي- (سباك).

48- فارس بن عبدالعزيز منيع الرفاعي- (مراقب أمن وسلامة).

49- عيد بن محمد عيد الذبياني- (مراقب أمن وسلامة).

50- تركي بن حامد حمود الصاعدي- (كهربائي تمديدات).

51- صالح بن نشمي صويلح الرشيدي- (كهربائي تمديدات).

المرتبة الرابعة:

52- باسم بن سعود بخيت الحجوري- مساعد فني صيانة آلات (طباعة).

53- محمد بن أحمد المغذوي- (مجلد).

54- هاشم بن سليمان زنيد الجهني- (نجار).

55- عبدالله بن ربيع حطيحط الجهني- (ناسخ آلة).

56- يحيى بن علي راشد اللهيبي- ناسخ آلة).

57- نايف بن عبيد عبدالله التميمي- مسجل معلومات).

58- أحمد بن ربيع خلف الفريدي- (ناسخ آلة).

المرتبة الثالثة:

59- ماجد بن ناجي عبدالله الصاعدي- (مراقب أمن وسلامة).

60- محمد غبيشان بخيت اللقماني- (مراقب أمن وسلامة).

المرتبة الثانية:

61- محمد حماد حمد الجهني- (مراقب أمن وسلامة).

62- تركي بن عويضه عايض المطيري- (مراقب أمن وسلامة).