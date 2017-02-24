هنا أسماء المقبولين لوظائف مراقب أمن وسلامة بالحياة الفطرية

هنا أسماء المقبولين لوظائف مراقب أمن وسلامة بالحياة الفطرية

2017/02/24
الساعة 3:08 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم
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تقديم وظائف - وظيفة - وظيفه - ملف اخضر

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة السعودية للحياة الفطرية عن أسماء المقبولين نهائيا لشغل الوظائف الرسمية الشاغرة بمسمى “مراقب أمن وسلامة”، والتي تم الاعلان عنها عن طريق المسابقة الوظيفية خلال الفترة من 07/10/ 1437هـ وحتى 07/19/ 1437هـ، على أن يتم مراجعة إدارة الموارد البشرية خلال اسبوعين اعتباراً من يوم الخميس الموافق 05/26 /1438هـ، وذلك لاستكمال إجراءات تعيينهم، وفي حالة عدم مراجعتهم خلال الفترة المحددة سيعتبر عدول عن طلب التوظيف، مع مراعاة احضار ما يلي:
1- أصل الهوية الوطنية.
2- أصل الشهادات والخبرات.
3- أصل رخصة القيادة.
4- صور شخصية (4×6).

ولمعرفة أسماء المقبولين، اضغط هنا https://www.swa.gov.sa/images/swa/Feb%20List.pdf

 

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