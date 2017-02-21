هنا.. إعلان أرقام المقبولين على وظائف مستخدمين بصحة الطائف

المواطن ـ فيصل الزيادي ـ الطائف
اعتمدت وزارة الصحة أرقام القبول النهائية للمتقدمين على وظائف المستخدمين بصحة الطائف.
ودعت الوزارة عبر موقعها المتقدمين لمراجعة صحة الطائف لاستكمال مسوغات التعيين ومباشرة أعمالهم.
رقم الطلب
1 960065
2 447869
3 971989
4 185762
5 953967
6 502216
7 497561
8 275176
9 346135
10 185536
11 436383
12 773836
13 304765
14 750515
15 122187
16 202656
17 563971
18 573976
19 437284
20 461112
21 272123
22 91256
23 796069
24 500172
25 810946
26 373289
27 628160
28 639230
29 498231
30 96001
31 852343
32 805628
33 34593
34 265372
35 868281
36 619288
37 781339
38 929665
39 91037
40 519907
41 271220
42 384800
43 61213
44 739267
45 127626
46 625859
47 430627
48 554058
49 794250
50 996710
51 921434
52 30532
53 851403
54 597622
55 623853
56 842147
57 150277
58 437109