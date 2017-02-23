هنا المعلمون المستثنون من العمل بمدارس تعليم الكبار في #الرياض

المواطن – سعيد ال هطلاء – الرياض

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض مديري المدارس إلى الرفع بطلبات المعلمين الراغبين للعمل في مدارس تعليم الكبار بمختلف المراحل الابتدائي والمتوسط والثانوي للعام الدراسي القادم 1438/1439هــ

ووجه المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع بإتاحة الفرصة للمعلمين في مختلف التخصصات بالترشح باستثناء التربية الفنية والبدنية والإرشاد مؤكدًا على ضرورة إرسال استمارات الترشيح مفهرسة بعد التأكد من صحة ودقة بيانات المرشحين في موعد أقصاه الخميس 10/6/1438هـــ .

كما دعا ” المانع ” مكاتب التعليم إلى تشكيل لجنة من المشرفين التربويين لإجراء المفاضلة بين المتقدمين , والرفع بملفات المرشحين حسب التخصصات مرتبة بحسب درجة المفاضلة , وذلك من خلال وضع ملف خاص للمرشحين لكل مرحلة وعمل فواصل لكل تخصص بحيث يتصدر كل فاصل كشف بأسماء المرشحين السعوديين وكشف بأسماء غير السعوديين . ووضع فاصل مستقل في الملفات لكل مرحلة للمدارس خارج مدينة الرياض .

وأكد ” المانع ” على استبعاد المرشحين غير الممارسين للتدريس فعليًا, ومن يقل تقدير أدائه الوظيفي عن جيد جدًا ومن تقل خبرته عن ثلاث سنوات , إضافة إلى الطلبات غير مكتملة البيانات, لافتًا إلى ضرورة إرسال ملفات المرشحين رسميًا إلى إدارة تعليم الكبار في موعد أقصاه يوم الخميس 2/7/1438هـــ.

أما يتعلق بترشيح مديري المدارس ووكلائها للعمل في تعليم الكبار؛ أوضح ” المانع ” أنه يتم مباشرة عن طريق مكاتب التعليم والرفع بها إلى القيادة المدرسية في موعد أقصاه 1/8/1438هـــ .