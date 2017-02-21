هنا تعليقات المغردين على #ماجد_الصباح_يغطي_الانجازات_الوطنية

المواطن ـ زياد النفيعي ـ الرياض:

في تغطيةٍ مميزة للشيخ ماجد الصباح، حيث وثّق دقة العمل والإنجاز في مشروع قطار الرياض السعودي عبر حسابه على موقع “سناب شات” للتواصل الاجتماعي.

اهتمام كبير بالشباب السعودي:

وتداول المواطنون السعوديون التغطية باهتمامٍ كبير، لا سيّما لما كشفت عنه من أثرٍ إيجابي لشباب الوطن، وتفانيهم في العمل، إذ شارك في هذا المشروع أكثر من 1500 كفاءة وطنية.

واتّفق المغرّدون على الاستمتاع بالتغطية التي وثّقتها عيون محبة للسعودية والسعوديين، سائلين المولى أن ينتهي التنفيذ، ويستمر التطوير، ويكون المشروع في خدمة الوطن وأبنائه بأسعار رحلات مناسبة.

وأكّدوا أن: “البداية قوية في التغطية ورائعة، لا سيما لما فيها من تفاصيل تكشف -للمرة الأولى- عن مشاريع عظيمة يتم العمل على إنجازها في مملكتنا”، مبرزين أنها: “كانت خطوه ممتازة “، معربين عن امتنانهم للشيخ الصباح على هذه المبادرة الرائعة.

انتقاد لغياب وسائل الإعلام المحلية عن الإنجازات الوطنية:

وأعرب السعوديون، عبر وسم “ماجد الصباح يغطي الإنجازات الوطنية”، عن فخرهم بالإنجاز الموثّق من تحت عمق 40 مترًا تحت الأرض، منتقدين غياب الإعلام المحلي عن الإنجازات الوطنية التي لا يدرك أحد أبعادها إلّا بما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين ذلك سقطة تاريخية للإعلام المحلي أن يكون المنجز وطني وتغطيته بهذا الرقي كويتية المصدر.

ويذكر أن الشيخ ماجد الصباح لطالما عمد على إبراز الإنجازات العربية الحديثة في مجالات عدة، ووثّق الصناعات والمشاريع الحيوية.