هنا تفاصيل المرحلة الثانية من حساب المواطن

المواطن – الرياض

أيام قليلة تفصلنا عن الدخول في المرحلة الثانية من برنامج “حساب المواطن” بعد أن شارفت المرحلة الأولى على الانتهاء بتسجيل أكثر من نصف السعوديين في البرنامج المستحدث لدعم ذوي الدخول المنخفضة.

وطبقًا للجدول الزمني المعلن من برنامج “حساب المواطن”، فقد بدأت مرحلة التسجيل في مطلع فبراير الجاري، وما زالت تتواصل حتى الآن تمهيدًا للدخول في المرحلة الثانية والأكثر أهمية، وهي مرحلة تحديد الأهلية التي سيتم فيها تحديد من يستحق الدعم النقدي.

وسيقوم برنامج “حساب المواطن” بالتواصل مع المستحقين للدعم من خلال رسائل نصية بعد تحليل البيانات المقدمة من المواطنين في مرحلة التسجيل، أمّا المرحلة الثالثة من برنامج “حساب المواطن”، فسوف يتم من خلالها تحديد قيمة الدعم النقدي الذي تحصل عليه كل أسرة من التي تم تأهليها في المرحلة السابقة.

ومن المتوقع أن يتم الرفع إلى المقام السامي قبل الأول من مايو، تمهيدًا لصرف الدعم قبل زيادة أسعار الوقود المقرّرة في منتصف العام الجاري.

ويذكر أن عدد المسجلين في حساب المواطن بلغ -حتى الثلاثاء الماضي- نحو 10.5 ملايين فرد.

وأشارت الإحصائية الأخيرة إلى أنه تم تسجيل أكثر من مليون ونصف المليون رب أسرة يتبعهم أكثر من 5.803 أشخاص، فيما بلغ عدد المواطنات السعوديات المتزوجات من أجنبي 7712 مواطنة يتبعهن 16.351 شخصًا، فيما بلغ عدد الأفراد المقيمين في مسكنٍ مستقل 561.515 شخصًا.

وبلغ مجموع المستفيدين أكثر من 3 ملايين مستفيد، فيما سجّل التابعون 7 ملايين و425 ألف شخص.

وكان ماجد العصيمي، المشرف العام على برنامج “حساب المواطن”، قد أكد -في وقتٍ سابق- أن التسجيل في البرنامج متاح للجميع، إلّا أن الدعم سيقدم لفئتين فقط.