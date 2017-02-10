هنا تفاصيل جالكسي s8 المرتقب.. السعر وموعد إطلاقه وأهم مواصفاته

المواطن – نت

كشف عددٌ من التقارير الجديدة أن هاتف جلاكسي S8 سيكون هاتف الأندرويد الأكثر تقدماً من الناحية التقنية خلال 2017، حيث تسعى سامسونج لتعزيزه بأحدث شرائح معالج من نوعية Qualcomm Snapdragon 835 فضلاً عن خضوع بطاريته لعدد من اختبارات السلامة لجعله أكثر أمناً.

موعد إطلاق الهاتف:

ووفقاً لما نشره موقع phonearena الهندي، فمن المنتظر طرح هاتف جلاكسي S8 يوم 21 أبريل في الولايات المتحدة، وذلك وفقاً لبعض المصادر المطلعة التي تحدثت لموقع VentureBeat الأمريكي، على أن تعلن الشركة عن الهاتف في حدث رسمي يوم 29 مارس أي قبل طرحه بحوالي شهر.

إصدارات الهاتف:

من المنتظر أن يأتي الهاتف في نموذجين يمتلكان شاشات منحنية الجوانب، وكلاهما يضم شاشة عرض أكبر من ذي قبل والتي ستكون أضيق وأطول، والتي من شأنها أن تشمل جميع واجهة الهاتف، إذ يقال إن هاتف جلاكسي S8 سيأتي بشاشة 5.8 بوصة، بينما النموذج الثاني سيأتى بشاشة 6.2 بوصة.

– سعر الهاتف:

من المنتظر ألا تكون هنالك تغييرات كبيرة في أسعار جلاكسي S8، ومن المرجح أن يأتي بسعر يتراوح بين 650 إلى 700 دولار للنموذج الأساسي، بينما النموذج الآخر سيأتي بسعر يتراوح بين 750 إلى 800 دولار.

– المواصفات:

من المنتظر أن يوفر الهاتفان رامات 4 جيجا بايت، وذاكرة داخلية 64 جيجا بايت، مع إمكانية إضافة كروت الميموري، ويعملان بنظام التشغيل أندرويد نوجا 7.0، ويمتلكان مستشعر بصمة الإصبع، وماسح قزحية العين، فضلاً عن كاميرا خلفية 12 ميجا بيكسل، وأخرى أمامية 8 ميجا بيكسل، ومنفذ 3.5mm headphone وUSB Type-C ومقاومة الماء، وبطارية قوية 3000mAh أو 3500mAh للنموذج الآخر.