هنا .. خطوات نشر ألبوم من 10 صور على إنستجرام

المواطن – نت

بعد سنوات من السماح للمستخدمين بنشر صورة واحدة أو فيديو واحد فقط، أعلن تطبيق إنستجرام عن ميزة جديدة تسمح بإنشاء ألبومات، بشكل يسمح للمستخدمين بإضافة ما يصل إلى 10 صور أو مقاطع فيديو في وقت واحد، وقال التطبيق المملوك لموقع فيسبوك إن التحديث الجديد أصبح متاحاً بالفعل للجميع، ويمكن استخدام الميزة بسهولة، وفيما يلي نرصد لك الخطوات اللازمة التي تساعدك في نشر ألبوم من 10 صور على تطبيق إنستجرام.

– اضغط على الزر الخاص بتحميل صورة جديدة على حسابك.

– ستجد أيقونة جديدة مقسمة لفئات مختلفة.

– اضغط عليها وسيسمح لك بتحميل عدد الصور أو مقاطع الفيديو التي تريدها.

– يمكنك تعديل كل صورة أو فيديو على حدة باستخدام أدوات إنستجرام المختلفة.

– يمكن عمل tag للحسابات داخل كل صورة، ولكن الوصف والمكان سيكون على الألبوم بالكامل.