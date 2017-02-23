هنا قواعد ايداع الرواتب في نهاية الأسبوع

المواطن – الرياض

اعتمدت المملكة قبل عدة أشهر نظام ايداع الرواتب وفق الأبراج الشمسية الهجرية وبموجب هذا النظام يتم ايداع الرواتب في اليوم الخامس من البرج الشمسي، لكن السؤال الذي يطرح نفسه ما العمل اذا تصادف يوم صرف الرواتب مع يوم الأجازة الأسبوعية لموظفي الدولة ؟.

الإجابة جاءت من أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ الذي قال في تصريحات سابقة انفردت بها ” المواطن” أن القاعدة العامة للرواتب تودع في الحسابات في موعدها ، ولكن لو صادف موعد صرف الراتب يوم الجمعة فيتم ايداع الراتب في اليوم الذي قبله ؛ أي يوم الخميس واذا صادف يوم صرف الراتب السبت فيودع اليوم الذى يليه أي يوم الاحد .

وطبقا لهذه القاعدة فقد تم ايداع الرواتب الخاصة بشهر فبراير الحالي – برج الحوت – اليوم الخميس وذلك لموافقة موعد إيداع الرواتب ليوم الجمعة.

والجدير بالذكر أن وزارة المالية كانت قد أقرت آلية تطبيق قرار مجلس الوزراء، رقم 551 وتاريخ 1437/12/25هـ، الماضي، والخاص بصرف رواتب موظفي الدولة بما يتّفق مع المرسوم الملكي، رقم م/6 وتاريخ 1407/4/12هـ، وقد تضمّن التعميم الذي أصدرته الوزارة بشأن تعليمات إقفال السنة المالية السابقة تحديد اليوم الخامس من كل برج هجري شمسي موعدًا لتحويل الرواتب إلى الحسابات البنكية للموظفين.