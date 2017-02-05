هنا مواصفات الزيّ الموحد لطالبات جامعة الحدود الشمالية

المواطن – عرعر

طبقت جامعة الحدود الشمالية الزيَّ الموحد على الطالبات بدءاً من بداية الفصل الدراسي الثاني.

وأعلنت عمادة الدراسات الجامعية في جامعة الحدود الشمالية لجميع طالبات الجامعة في عرعر ورفحاء وطريف والعويقيلة بأنه بعد الدراسة المستفيضة ورغبة من الجامعة في تخفيف الأعباء المادية على الطالبات وأسرهن وتحقيقاً لرغبة الكثير من الطالبات المتميزات فقد تم توحيد الزي لجميع طالبات جامعة الحدود الشمالية.

وقالت جامعة الحدود الشمالية إن الزي الموحد يتكون من (بلوزة بيضاء وتنورة سوداء أو كحلي)، مـع الالتزام بـاللـبـاس المحتشم.

وحذرت جامعة الحدود الشمالية من لبس البلوزة ذات القـماش الشفاف أو (الدانتيل) أو القصيـر أو ذات فتـحـات الصـدر الـواسـعـة أو الـكـم الـقـصـيـر جداً أو التي تحمل صور وكلمات غير لائقة.

ومنعت جامعة الحدود الشمالية الطالبات من لبس التنورة الضيقة أو التنورة “سكيني” أو ذات الفتحات والإكسسوارات ذات الدلالات المعينة.

وشددت جامعة الحدود الشمالية على أهمية الالتزام بما ورد بدءاً من مطلع الفصل الدراسي الثاني، مؤكدة أنه لن يسمح لأي طالبة مخالفة للزي الموحد بالدخول إلى مرافق الجامعة.