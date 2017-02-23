هواوي تدخل المنافسة بشكل “رائع” بهاتفين جديدين كلياً

المواطن - وكالات

كشفت شركة هواوي عن نسختين جديدتين كلياً من هواتفها الذكية GR5 2017 بتصميم رائع وكاميرا خلفية مزدوجة وGR3 2017 بتصميم زجاجي مزدوج، تحت شعار “ضاعف تجربتك”، لينضما إلى عائلة هواتف هواوي الذكية ذات المواصفات المتميزة، بإمكانات هائلة وتقنيات مبتكرة تمنح المستخدمين تجربة أداء فريدة بجودة عالية.

والهاتفان بأسعار مناسبة مع الحفاظ على المواصفات الممتازة للهواتف الراقية، والذي يتماشى مع متطلبات المستهلك، في إطار تطوير الشركة للهواتف الذكية بحرفية عالية ونجاحها في تحديد معايير جديدة للأناقة والأداء، حيث ينتمي هاتفا هواوي GR5 2017 وGR3 2017 إلى فئة الهواتف المتوسطة ويتميزان بصفات عالية وفريدة تلبى احتياجات مجموعة واسعة من المستهلكين وتناسب أذواقهم المختلفة.

أما أهم ما يميز هاتف هواوي GR5 2017 الجديد هو الكاميرا الخلفية المزدوجة والتي تأتي لأول مرة في هاتف ذكي من الفئة السعرية المتوسطة، بالإضافة إلى تمتعه بتصميم معدني ومعالج قوي يمنح مستخدميه أداءً سريعاً وعمراً أطول للبطارية.

ويتميز هاتف هواوي GR3 2017 بتصميمه الزجاجي الجذاب وسرعة الأداء بكونه مزوداً بمعالج ثماني النواة مع ذاكرة عشوائية3 جيجابايت، ومستشعر لقراءة البصمة والعديد من المميزات الهائلة.