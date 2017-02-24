هيئة الأرصاد وحماية البيئة ترفع آثار التلوث الزيتي في رابغ

المواطن ـ مكة:

أكّد مدير فرع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة مكة المكرمة وليد الحجيلي، أنَّ المختصين بالهيئة قاموا بمباشرة حادث تلوث بالزيت بمجمع فرسان بمركز القضيمة التابع لمحافظة رابغ يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح الحجيلي، في بيان صادر عن الهيئة اليوم الجمعة، أنَّ “الهيئة أزالت التلوث وأعادت تأهيل الموقع بيئياً، بما يتوافق مع الاشتراطات المنصوص عليها في النظام العام للبيئة بالمملكة”.

وأشار إلى أنّه “ألزمت المنشأة المتسببة بالتلوث بالتعاقد مع إحدى الشركات المؤهلة في مجال إدارة النفايات الخطرة والصناعية لإزالة ومتابعة أي أثار بيئية مستقبلية للحادث، وإعادة تأهيلها تحت إشراف ومتابعة المختصين البيئيين بفرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة”.