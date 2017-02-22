هيئة السوق المالية تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت هيئة السوق المالية عن توافر وظائف شاغرة للجنسين، وذلك وفق الوظائف والشروط التالية:

1- أخصائي ثالث: للعمل في “إدارة التوعية- وحدة هوية الهيئة”.

الشروط:

1. أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية: “الإعلام (الاتصالات، صحافة)، إدارة أعمال، تسويق، مالية”.

2. أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.

3. خبرة سنتين بحد أدنى في مجال المالية، إدارة الهوية، التسويق، الإتصال، إدارة الهوية أو مايعادلها.

4. التفرغ التام.

5. أن يكون المتقدم/المتقدمة سعودي الجنسية.

6. اجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية.

7. اجتياز المقابلات الشخصية.

2- أخصائي قانوني ثاني، الأنظمة واللوائح: للعمل في “الإدارة وكالة الهيئة للشئون القانونية والتنفيذ إدارة الأنظمة واللوائح”.

الشروط:

1. أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية: (قانون، أنظمة) أو مايعادلها.

2. أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.

3.خبرة (5) سنوات لدرجة البكالوريوس أو (3) سنوات لدرجة الماجستير بحد أدنى في مجال إعداد التشريعات والدراسات والآراء القانونية، أو ما يعادل ذلك.

4. التفرغ التام.

5. أن يكون المتقدم/المتقدمة سعودي الجنسية.

6. اجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية.

7. اجتياز المقابلات الشخصية.

3- أخصائي قانوني أول، الأنظمة واللوائح: للعمل في “إدارة الأنظمة واللوائح- وكالة الهيئة للشئون القانونية والتنفيذ”.

الشروط:

1. أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية: (قانون، أنظمة) أو مايعادلها.

2. أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.

3. خبرة (8) سنوات لدرجة البكالوريوس أو (6) سنوات لدرجة الماجستير بحد أدنى في مجال إعداد التشريعات والدراسات والآراء القانونية، أو ما يعادل ذلك.

4. التفرغ التام.

5. أن يكون المتقدم/المتقدمة سعودي الجنسية.

6. اجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية.

7. اجتياز المقابلات الشخصية.

4- أخصائي قانوني رئيسي، الأنظمة واللوائح: للعمل في “وكالة الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ إدارة الأنظمة واللوائح”.

الشروط:

1. أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية: (قانون، أنظمة) أو مايعادلها.

2. أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.

3. خبرة (11) سنة لدرجة البكالوريوس أو (9) سنوات لدرجة الماجستير بحد أدنى في مجال إعداد التشريعات والدراسات والآراء القانونية، أو ما يعادل ذلك.

4. التفرغ التام.

5. أن يكون المتقدم/المتقدمة سعودي الجنسية.

6. اجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية.

7. اجتياز المقابلات الشخصية.

5- أخصائي ثالث, التفتيش الدوري: للعمل في “وحدة التفتيش الدوري/ إدارة التفتيش”.

الشروط:

1. أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية: (محاسبة، مالية، إدارة أعمال، قانون، أحصاء، إدارة مخاطر)، أو ما يعادلها.

2. أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.

3. خبرة سنتين لدرجة البكالوريوس ولا يتطلب خبرة لدرجة الماجستير بحد أدنى في مجال المراجعة، المخاطر، إدارة الأصول أو مايعادلها.

4. التفرغ التام.

5. أن يكون المتقدم/المتقدمة سعودي الجنسية.

6. اجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية.

7. اجتياز المقابلات الشخصية.

ودعت الهيئة الراغبين في التقديم ممن تنطبق عليهم الشروط المذكورة إلى الدخول على رابط التوظيف عن طريق الموقع الإلكتروني: (هنا http://www.cma.org.sa/Ar )، والتقديم على الوظائف المعلنة، مع العلم بأنه يوجد في الموقع خطوات إنشاء الحساب والتقديم على الوظائف، كما أن آخر يوم للتقديم على هذه الوظائف سيكون الاثنين الموافق 6-3-2017م.