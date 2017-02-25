هيئة تحرير الشام تتبنى الهجوم على مخابرات الأسد بحمص

المواطن – وكالات

تبنت هيئة تحرير الشام، التفجيرين والهجمات التي استهدفت السبت مقرين أمنيين في مدينة حمص وسط سوريا.

وجاء في بيان نشرته الهيئة على تطبيق “تليغرام” أن “خمسة أشخاص اقتحموا فرعي أمن الدولة والأمن العسكري بحمص، مما أدى إلى مقتل أكثر من أربعين شخصاً”.

وأضاف البيان أن من بين القتلى “رئيس فرع الأمن العسكري حسن دعبول، وعدد من كبار الضباط، بالإضافة إلى جرح خمسين آخرين”.

وشهدت مدينة حمص، صباح اليوم السبت، تفجيرات وهجمات استهدفت مقرين للمخابرات السورية، هما أمن الدولة والأمن العسكري، وأسفرت عن مقتل رئيسي هذين الفرعين، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر المرصد أن المهاجمين قتلوا رئيس فرع الأمن العسكري اللواء حسن دعبول و29 آخرين في مقر الأمن العسكري، بينما قتلوا 12 آخرين في فرع أمن الدولة.

وأكد التلفزيون السوري مقتل اللواء دعبول، في حين ذكرت مصادر روسية نبأ مقتل رئيس فرع أمن الدولة دون أن يتم تأكيده رسمياً.