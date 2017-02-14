هيئة_الترفيه تدعم فعالية “كوميك كون” العالمية في #جدة

المواطن – جدة

أعلنت “الهيئة العامة للترفيه” دعمها لفعاليات معرض “كوميك كون” العالمي الذي يقام للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية، وتجري فعالياته في الفترة من 16 – 18 فبراير الجاري في مركز تيك أوف الاجتماعي للرياضات الجوية.

ويعتبر “كوميك كون” حدثاً عالمياً مهماً وأقيمت نسخ منه في بعض أبرز مدن العالم، ومنها سان دييغو ولندن وموسكو ونيودلهي وسيدني ودبي.

وسيقام معرض “كوميك كون” بنسخته السعودية بتنظيم وإشراف شركة الوقت الدولية لتنظيم الفعاليات، ويشتمل موضوعات وفعاليات تتعلق بالرسوم المتحركة وألعاب الفيديو والقصص المصورة. ومن المقرر أن يتضمن المعرض مجموعة متميزة من الفعاليات والأنشطة المصاحبة والفن المحلي والمسابقات. ويشارك في الحدث مجموعة من الفنانين المحليين والدوليين، بما في ذلك: المخرج السينمائي السعودي أيمن جمال، والممثل والمنتج السعودي هشام فقيه، والممثل البريطاني جوليان جلوفر، والممثل الأمريكي جيانكارلو اسبوزيتو، والممثل الدنماركي مادس ميكلسن، والممثل البريطاني تشارلز دانس.

ويتوقع للمعرض أن يستقطب 25 ألف زائر من مختلف أنحاء المملكة. وإلى جانب منح السعوديين والمقيمين فرصة عيش الأجواء الترفيهية التي يتسم بها هذا الحدث العالمي، يعتبر معرض “كوميك كون” من بين الأنشطة الداعمة للاقتصاد المحلي.

وفي إطار تعليقه على هذا الإعلان، قال المهندس عمرو المدني، الرئيس التنفيذي لـ “الهيئة العامة للترفيه”: “نفخر في الهيئة العامة للترفيه بدعم معرض كوميك كون بنسخته السعودية حيث يعتبر هذا الحدث إضافة مهمة للفعاليات الثقافية والفنية التي تستضيفها المملكة، إذ تعتبر معارض “كوميك كون” من الأنشطة التي تضع العائلة في المقام الأول، ويسعدنا إدراج مدينة جدة على قائمة المدن العالمية التي تستضيف هذا الحدث”.

وأضاف: “يتمثل هدفنا بتقديم خيارات ترفيهية متنوعة للسعوديين والمقيمين على حد سواء، تتيح لهم قضاء أجمل الأوقات برفقة العائلة والأصدقاء. ونظراً للأعداد الكبيرة من السعوديين الذين حضروا فعاليات “كوميك كون” خارج المملكة خلال السنوات الأخيرة، لاحظنا بأن هناك رغبة قوية في استضافة مثل هذا النوع من الفعاليات في المملكة، ونأمل أن نوفق في تلبية تطلعات محبي وعشاق هذا الحدث”.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للترفيه نوّهت بضرورة التزام الجهة المنظمة بعدم المساس بالثوابت الدينية أو الاجتماعية أو الوطنية، ومراعاة متابعة مجريات الحدث بالتوازي مع القيم والأخلاق السائدة في المملكة والالتزام بلائحة السلوك العام وعرضها أمام الجمهور عند مداخل الفعالية، والحرص على إيقاف الأنشطة أثناء أوقات الصلاة.