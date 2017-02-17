هيئة_النقل تباشر التحقيق في حادث #انقلاب_قطار_الدمام

المواطن – الدمام

أعلنت هيئة النقل السعودية أنها بدأت تباشر التحقيق في حادث قطار ركاب الرياض – الدمام وفق الاختصاص.

وكان قطار الركاب رقم (١٤) قد انحرف عن مساره عند الساعة الواحدة صباح هذا اليوم، وذلك نتيجة انجراف جزء من الخط الحديدي عند الكيلو (١٠) قرب الدمام بسبب تعرّضه لسيول شديدة منقولة بخلاف مجراها الطبيعي، حيث أدت إلى جنوح القطار عن الخط، وانفصال العربات عن بعضها، وانقلاب العربة رقم (٥).

وفور وقوع الحادث، تم إعلان حالة الطوارئ، وإبلاغ الجهات المختصة وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، كما تم تشغيل القطار الاحتياطي لنقل جميع الركاب البالغ عددهم (١٩٣) راكبًا، بالإضافة إلى طاقم الرحلة وعددهم (٦)، وعند وصولهم إلى محطة الدمام، تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين البالغ عددهم (١٨) حالة كانت إصاباتهم بسيطة.

وتم إغلاق الخط المتضرر في حينه، وباشرت المؤسسة، صباح اليوم، إصلاح الأضرار التي تعرّض لها الخط الحديدي والقطار تمهيدًا لاستئناف الحركة بعد التحقق من سلامة وجاهزية الخط.