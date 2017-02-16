هيومن رايتس: مليشيا الحشد دمرت بيوت عرب سُنة قرب الموصل

المواطن – وكالات

وجهت منظمة هيومن رايتس ووتش، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، اليوم الخميس، اتهاماً لقوات الحشد العراقية بهدم منازل مئات من العرب السنة قرب مدينة الموصل.

وجاء في بيان صدر عن المنظمة الدولية “إن قوات الحشد دمرت 345 منزلاً في قرى غربي الموصل بعد استعادة السيطرة عليها من تنظيم داعش”.

وأضاف البيان “وقعت أعمال الهدم بين نوفمبر 2016 وفبراير 2017 دون أي ضرورة عسكرية وهو ما يرقى لمصاف جرائم الحرب”.

وفي هذا السياق قالت لمى فقيه نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة لرويترز :”إن أعمال الهدم ستمنع العائلات النازحة بسبب الحرب من العودة إلى قراها”.