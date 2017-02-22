واتس آب تطلق ميزة جديدة تشبه سناب شات

المواطن- الرياض
أطلق تطبيق واتس آب مساء اليوم، الأربعاء، خاصية جديدة تشبه -إلى حدٍ كبير- Stories الخاصة بتطبيق “سناب شات”، ولكنها تحمل اسم ،Status وهي متاحة الآن من تحديث تطبيق واتس آب على أجهزة الأندرويد والـios.
وتعد هذه الخاصية جديدة، ولن تقتصر مشاركتك يومياتك من صور وفيديوهات على إنستجرام وسناب شات، حيث دخل واتس آب إلى المنافسة بإطلاقه خاصية الحالة الجديدة أو Status الشبيهة بالـ STORY على سناب وإنستجرام.
ومن خلال هذه الخاصية، يمكن مشاركة يومياتك المتضمّنة الصور ومقاطع الفيديو مع قائمة الأسماء في هاتفك، مع إمكانيات أخرى مثل الكتابة، والرسومات، ووضع الملصقات والرموز التعبيرية، وغيره.